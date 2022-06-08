Москва, , 20:16 — REGNUM Подсолнечное масло и маргарин, крупы и бобовые, некоторые виды плодоовощной продукции наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в мае 2022 года. Соответствующие данные приводит 8 июня Росстат.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно оценке ведомства, за минувший месяц маргарин подорожал на 5,2%, овсяная и перловая крупы — на 3,5%, поваренная соль — на 3,3%, манная крупа – на 2,8%, рис – на 2,4%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2,2%, горох и фасоль – на 2,1%, подсолнечное масло - на 1,8%, пшено – на 0,9%, гречневая крупа – на 0,7%.

Среди прочих продовольственных товаров в среднем на 3,1-3,9% подорожали плавленые сыры, кетчуп, кофе, газированные напитки.

Мороженые креветки, соленые и копченые деликатесы из рыбы, пельмени, манты и равиоли, твердые и мягкие сычужные сыры, глазированные творожные сырки, йогурт, сгущенное молоко, мороженое, зеленый чай, минеральная вода, какао, печенье, пряники, кексы, рулеты, торты, шоколад, карамель, варенье, джем и повидло, бараночные изделия, хлопья из злаков, томатные консервы, пиво, майонез, сухие супы в пакетах и черный перец подорожали в среднем на 2-3%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца — на 11,6%, сахар-песок — на 3,3%, мясо кур – на 0,8%, свинину – на 0,6%, икру лососевых рыб – на 0,1%.

Среди плодоовощной продукции значительно подорожали лимоны — на 14,9%, картофель — на 10%, репчатый лук – на 9,9%, виноград – на 8,4%, яблоки – на 5,5%, бананы – на 3,3%. В то же время огурцы подешевели на 25,1%, белокочанная капуста – на 17,8%, помидоры – на 14,1%, чеснок – на 10,3%, свекла – на 5,6%, груши – на 2%, морковь – на 1,7%, грибы – на 1,3%, зелень – на 1,2%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в мае выросли в среднем на 0,12% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении замедлился до 17,10% с 17,83% месяцем ранее.

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