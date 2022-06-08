Москва, , 20:16 — REGNUM Глобальный дефицит продуктов питания принесет России выгоду как экономического, так и политического характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил экономист Василий Колташов.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, среди продуктов питания на глобальных рынках острее всего будет ощущаться нехватка зерна, которое является основным источником пищи для беднейших слоев населения по всему миру. И здесь перед Россией открываются большие перспективы.

«Россия, несомненно, извлечет огромную выгоду из сложившейся ситуации. Просто российский вывоз зерна будет очень ценным и выгодным, принесет большую прибыль. К тому же поставки продовольствия будут сопряжены с политическими решениями: дружественным странам будут направлять продовольствие по льготным ценам, а мы выстраиваем с ними долговременные торговые отношения. Россия извлечет немалую и экономическую и политическую выгоду, потому что глобальный рост цен повышает статус России и ценность всего, что мы экспортируем», — сказал Колташов.

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