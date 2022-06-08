Москва, 8 июня, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Глобальный дефицит продуктов питания принесет России выгоду как экономического, так и политического характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По мнению эксперта, среди продуктов питания на глобальных рынках острее всего будет ощущаться нехватка зерна, которое является основным источником пищи для беднейших слоев населения по всему миру. И здесь перед Россией открываются большие перспективы.

«Россия, несомненно, извлечет огромную выгоду из сложившейся ситуации. Просто российский вывоз зерна будет очень ценным и выгодным, принесет большую прибыль. К тому же поставки продовольствия будут сопряжены с политическими решениями: дружественным странам будут направлять продовольствие по льготным ценам, а мы выстраиваем с ними долговременные торговые отношения. Россия извлечет немалую и экономическую и политическую выгоду, потому что глобальный рост цен повышает статус России и ценность всего, что мы экспортируем», — сказал Колташов.