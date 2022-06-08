Макеевка, ДНР, 8 июня, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Шесть человек получили ранение, один погиб при обстреле украинскими боевиками города Макеевка (Донецкая область, ДНР), сообщает 8 июня Штаб территориальной обороны республики.

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 8 лет, Макеевка

«В результате обстрела ВФУ в Макеевке число жертв возросло до семи человек: один погиб, шесть получили ранения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее вооружённые формирования Украины применили в отношении Макеевки БМ-21 «Град».