Вашингтон, 8 июня, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Президенты США и Бразилии Джо Байден и Жаир Болсонару согласились на «неловкую, поспешно организованную встречу в Лос-Анджелесе» ради личных политических интересов, передаёт 8 июня Reuters.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

Издание отмечает, что присутствие на саммите Америк Болсонару, придерживающегося крайне правых взглядов, поможет Байдену спасти мероприятие, на которое отказался приехать президент Мексики из-за отсутствия Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В свою очередь Болсонару использует встречу с Байденом для укрепления своего имиджа в преддверии сложной кампании по переизбранию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жаир Болсонару назвал одной из тем для обсуждения на саммите добычу ниобия в Бразилии и его переработку.