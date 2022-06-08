Саутгемптон, Великобритания, , 19:57 — REGNUM 34-летний английский голкипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер бесплатно перешел в лондонский «Тоттенхэм», так как соглашение футболиста со «святыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Как сообщается на официальном сайте «Тоттенхэма», «шпоры» согласовали с 34-летним голкипером двухлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне Фрейзер Форстер принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 35 мячей. Три раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

За «Саутгемптон» вратарь выступал с 9 августа 2014 года после перехода из «Селтика» за 12,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 34-летнего голкипера, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.