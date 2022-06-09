Москва, , 02:57 — REGNUM Известный музыкант Юрий Лоза предложил новый способ присуждения звания народного артиста России. Об этом сообщило портал «МК в Питере» 8 июня.

Юрий Лоза

«Вообще-то у нас есть очень много людей, которые по непонятным причинам имеют звание народных и заслуженных артистов. Но сама по себе идея отказаться от званий вовсе, мне кажется неправильной. Просто нужно упорядочить и довести до ума, все же понимают, что любую идею можно реализовать достойно или опошлить», — рассказал музыкант. Лоза также отметил, что перед присвоением престижного статуса какому-либо артисту необходимо организовывать опрос среди населения.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал деятельность Ивана Урганта. По мнению артиста, телеведущему пишут шутки другие комики.

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