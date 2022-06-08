Бухарест, , 19:57 — REGNUM Правительство Румынии одобрило новый план оказания социальной помощи наиболее нуждающимся категориям населения страны, предусматривающий выделение одноразовой финансовой субсидии в размере 700 леев ($152). Об этом 8 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Фердинанд Ходлер. Безработный. 1891

Согласно официальной информации, указанную помощь в первую очередь получат безработные граждане в возрасте до 60 лет, а также неработающие пенсионеры, чей совокупный доход не превышает 2 тыс. леев ($434).

«В дальнейшем мы готовы расширять списки потенциальных получателей такой помощи», – говорится в заявлении министерства труда и социальной защиты Румынии. Предполагается, что нововведение стартует 1 июля текущего года.

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