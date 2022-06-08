Брюссель, 8 июня, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» выкупил 23-летнего испанского флангового нападающего каталонской «Барселоны» Феррана Ютлгу за 5 миллионов евро. Об этом 8 июня сообщили на официальном сайте «сине-гранатовых».

«Барселона»

По информации источника, «Барселона» также получил 10% от суммы следующего трансфера испанца.

В прошедшем сезоне Ферран Ютлга принял участие в девяти матчах за основной состав «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Ютлга перешел в «Барселону» 1 июля 2021 года из академии «Эспаньола» на правах свободного агента.