Уфа, , 19:49 — REGNUM 8 июня на официальном сайте «Уфы» было объявлено, что 25-летний российский центральный защитник Юрий Журавлев перешел в грозненский «Ахмат». Сумма трансфера составила 1 миллион евро.

Игроки ФК «Уфа» Fcufa.pro

На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 750 тысяч евро. За «Уфу» Журавлев выступал с 1 июля 2021 года после перехода из «Волгаря» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Юрий Журавлев принял участие в 26-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.