Ясиноватая, ДНР, , 19:50 — REGNUM О ранении жителя города Ясиноватая (ДНР) в результате обстрела жилых кварталов украинскими боевиками сообщает 8 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Реанимационный автомобиль возле больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что ранение получил мужчина 1974 года рождения на улице Ломоносова.

Напомним, ВСУ подвергли Ясиноватую 8 июня множественным обстрелам. В 13:15 и в 14:50 мск город был обстрелян из РСЗО БМ-21 «Град», а в 16:20 и в 18:35 мск артиллерией калибра 122 мм со стороны Авдеевки.

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