Ясиноватая, ДНР, 8 июня, 2022, 19:50 — ИА Регнум. О ранении жителя города Ясиноватая (ДНР) в результате обстрела жилых кварталов украинскими боевиками сообщает 8 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Погожев ИА REGNUM Реанимационный автомобиль возле больницы

Уточняется, что ранение получил мужчина 1974 года рождения на улице Ломоносова.

Напомним, ВСУ подвергли Ясиноватую 8 июня множественным обстрелам. В 13:15 и в 14:50 мск город был обстрелян из РСЗО БМ-21 «Град», а в 16:20 и в 18:35 мск артиллерией калибра 122 мм со стороны Авдеевки.