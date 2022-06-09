Тбилиси, 9 июня, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Находящийся в тюрьме глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия на своей страницы в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 июня разместил своё обращение к Европарламенту, Евросовету и Еврокомиссии.

OSCE Parliamentary Assembly Ника Гварамия. 2018

»…я обращаюсь к вам от имени всех пламенных патриотов моей родины. Я обращаюсь к вам с твёрдой просьбой принять решение, которое не накажет мой народ — гордых и свободных грузин. Мы сделали цивилизационный выбор — наше место только в Европе, где хранится наш древний и универсальный символ — Золотое руно… Я хочу попросить вас не закрывать народу Грузии дорогу в Европу. Не закрывайте, потому что альтернатива — это только Россия. Эта альтернатива будет катастрофической для нас и положит конец истории независимой Грузии», — говорится в обращении.

Гварамия также попросил приложить максимум усилий для немедленного спасения экс-президента Михаила Саакашвили.

Напомним, что в ближайшее время Европарламент должен принять резолюцию о Грузии.