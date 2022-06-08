Москва, 8 июня, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Продавцы продовольствия заинтересованы в ограниченном дефиците продуктов питания на мировом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил экономист Василий Колташов.

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При этом существенной нехватки еды в мире ждать не следует, полагает эксперт. При этом ограничения на вывоз аграрной продукции из ряда стран будут вести к дальнейшему росту цен.

«Проблема дефицита не будет стоять, как проблема тотальной нехватки продовольствия. Просто по той причине, что проблема роста цен на продовольствие порождена избыточной массой денег западных валют. И если уж в этом проблема, то мы получим дальнейший рост цен на продовольствие и это приведет в свой черед к голоду в тех частях мира, где не будет денег», — сказал Колташов.