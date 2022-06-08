Ливерпуль, Великобритания, 8 июня, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Times, руководство «Ливерпуля» отказалось продавать 30-летнего флангового нападающего сборной Сенегала Садио Мане мюнхенской «Баварии» за 27 миллионов евро.

Екатерина Лаут Садио Мане

За «Ливерпуль» Садио Мане выступает с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Садио Мане принял участие в 34-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Садио Мане планирует покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, а главным претендентом на сенегальца является мюнхенская «Бавария».