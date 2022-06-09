Москва, , 03:43 — REGNUM В г. Рубежное (ДНР) волонтёр попала под обстрел, спасая собаку. Об этом 8 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Храм в честь святителя Луки Крымского г. Рубежное. Луганская область Пресс-служба Северодонецкой епархии УПЦ

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«Волонтёр Ярослава Клёцкина, с которой мы сотрудничаем в аспекте поставок гуманитарной помощи, попала под обстрел в Рубежном, спасая собаку», — сообщил собеседник агентства.

«Ну как было его не спасти? У собаки щенков завалило, пёс пытался их откопать, поэтому и остался в разрушенном доме. Когда мы приехали, он долго не выходил, глухой был, контуженный. Потом мисочку вынес — просил дать ему еды. Мы зашли за собакой в дом, накормить его, и тут прилёт, потом второй», — рассказала волонтёр.

После этого, по словам волонтёра, украинская артиллерия сейчас не очень активна, а то «сравняли бы дом с землёй».

Теперь собака по кличке Макс и волонтёр неразлучны, рассказал Безпалько.

Ярослава Клецкина активно работает в качестве волонтёра в Донецке, Мариуполе, Рубежном, Дебальцево, других городах Донбасса, оказывая существенную помощь народной милиции.

Напомним, что волонтерское движение появилось и активно включилось в работу после начала конфликта на Донбассе, а также после того, как в рамках спецоперации ВС России начали освобождение Луганской и Донецкой областей от ВСУ.