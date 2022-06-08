Вашингтон, , 19:51 — REGNUM США считают «прискорбным и контрпродуктивным» желание Ирана снять две камеры наблюдения ООН в своем ядерном центре, сообщает 8 июня Reuters.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление Соединенные Штаты распространили во время обсуждения резолюции с критикой Ирана во время заседания Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Если сообщения о том, что Иран планирует снизить прозрачность в ответ на данную резолюцию, точны, то это крайне прискорбно и контрпродуктивно для дипломатии, к которой мы стремимся. Мы не стремимся к эскалации (в отношениях с Ираном)», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты утверждают, что продолжают усилия по возвращению к иранской ядерной сделке 2015 года, несмотря на антииранскую резолюцию, выдвинутую Германией, Великобританией и Францией.

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