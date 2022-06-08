Москва, 8 июня, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 27 мая по 3 июня снизилась на три копейки и составила 50,61 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот же период снизилась в среднем на две копейки и составила 54,42 рубля за литр.

По состоянию на 3 июня средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,23 рубля, марки Аи-95 — 51,27 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,12 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 24 субъектах Федерации. Наиболее значительно он подешевел в Кировской области — на 0,9%, Ненецком автономном округе — на 0,7%.

Рост цен зафиксирован в Адыгее и Тюменской области (кроме автономных округов) — на 0,2%, Белгородской и Калужской областях — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю снизились в среднем на 0,1%.