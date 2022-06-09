Тбилиси, 9 июня, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась дать чёткий ответ на ходайство грузинского омудсмена о помиловании недавно осужденного главы оппозиционной телекомпании Ники Гварамии, сообщает 8 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Я не буду этого делать… я не обязана отвечать… Я не комментирую внутренние дела и, особенно помилование, за рубежом… Я не комментирую», — ответила находящаяся с визитом в Италии президент Грузии на вопрос журналиста, собирается ли она рассмотреть обращение омбудсмена и помиловать Гварамию.

Народный защитник (омбудсмен) Нино Ломджария 8 июня обратилась к главе с просьбой помиловать осуждённого генерального директора «Мтавари архи» Нике Гварамии.

Омбудсмен опубликовала результаты проверки в связи с приговором Гварамии. По словам Народного защитника, приговор по существу необоснован, и в конечном счете суд уклонился от ответа на все важные юридические вопросы.

Напомним, что Гварамия, известный своим чрезвычайно скандальным поведением и крайне русофобскими высказываниями был осуждён грузинским судом к трём годам шести месяцам лишения свободы за крупные хищения.