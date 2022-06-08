Москва, , 19:29 — REGNUM Голод, который может произойти на планете уже в обозримом будущем, не будет охватывать абсолютно все страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил экономист Василий Колташов.

Голод в Африке quentcourtois0

По его словам, ещё ни разу за всю историю человечества, голод не носил глобальный характер. Аналогичным образом будет развиваться ситуация и сейчас.

«Когда используется понятие глобальный голод необходимо понимать, что это касается беднейших стран или беднейших слоёв населения в небогатых странах: в Латинской Америке, Евразии, включая Пакистан, это сильно касается юго-восточной Азии и стран Африки, там люди будут жить значительно беднее, многие могут оказаться в ситуации частого недоедания, а где-то могут и голодать. Но это касается не всего мира. Потому что никогда проблема голода не являлась глобальной, она всегда была локальной», — сказал Колташов.

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