Курган, 8 июня, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Курганской области стройфирму оштрафовали на 2,1 млн рублей за сорванные сроки ремонта больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Установлено, что в феврале 2021 году между Катайской центральной районной больницей и ООО «РСУ-7» был заключён контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детского, неврологического и приемного отделений медучреждения на сумму около девяти миллионов рублей в срок до 31 августа 2021 года.

В установленный договором срок строительная фирма обязательства не исполнила. Это привело к несвоевременному открытию отделений и оказанию гражданам качественной медицинской помощи.

В отношении ООО «РСУ-7» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»). По решению суда фирме был назначен административный штраф в размере 2,1 млн рублей.