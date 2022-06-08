Астана, 9 июня, 2022, 02:37 — ИА Регнум. На казахстанского политзаключённого Ермека Тайчибекова оказывает давление администрация тюрьмы. Об этом 8 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, член правления ФНКА «Украинцы России» Петр Коломец.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«Администрация тюрьмы поместила Ермека Тайчибекова в штрафной изолятор, потому что у него якобы нашли иголку, что запрещено режимом. Вообще в последнее время на него оказывалось сильное давление: ему запретили пользоваться библиотекой, запретили отовариваться в тюремном магазине, его почту интенсивно перлюстрируют и изымают письма», — заявил эксперт.

По словам политолога, посещавшего самого известного казахстанского политзаключенного, Ермек Тайчибеков похудел на 45 килограмм, но держится бодро.

«Ермек — настоящий политик и настоящий гражданин. Им его не согнуть», — заключил Коломец.

Напомним, что в декабре 2021 года судья Ауэзовского суда г. Алма-Аты Диана Джузбаева приговорила Ермека Тайчибекова после интервью российскому СМИ к 11 годам заключения строгого режима.