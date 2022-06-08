Москва, 8 июня, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в мае 2022 года выросли в среднем на 0,12% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении замедлился до 17,10% с 17,83% месяцем ранее. Об этом сообщает 13 мая Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Инфляция за январь–май 2022 года, по оценке ведомства, составила 11,80%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 13,94%.

Согласно данным Росстата, в мае цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,60% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом непродовольственные товары подешевели на 0,09%, а тарифы на услуги снизились на 0,32%.

Рост потребительских цен на 0,5% и более в мае был зафиксирован в 17 субъектах Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Якутии, Белгородской и Курской областях (на 1,1%), что связывается главным образом с удорожанием продуктов питания в этих регионах.

В Москве цены за месяц выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. С начала года прирост цен в этих субъектах Федерации составил 11,6% и 11,4% соответственно.