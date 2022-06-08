Донецк, 8 июня 2022, 19:19 — REGNUM Подданные Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавшие на стороне нацистской Украины, признали часть вины в ходе судебного процесса, сообщает 8 июня пресс-служба Верховного суда ДНР.
В частности, иностранные наёмники признали, что за денежное вознаграждение участвовали в военных операциях Украины против народа Донбасса.
Они признали обвинение по статье 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
Деяния, предусмотренные этой статьей, наказываются тюремным заключением на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.
Напомним, вышеуказанные иностранные наемники были взяты в плен с оружием в руках в ходе освобождения Мариуполя.
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