Ливерпуль, Великобритания, 8 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. 27-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Японии по футболу Такуми Минамино может бесплатно покинуть английский клуб в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 8 июня сообщило издание This is Anfield.

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По информации источника, в подписании Такуми Минамино заинтересованы «Вулверхэмптон», «Лидс Юнайтед», «Саутгемптон», «Фулхэм» и «Монако».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Такуми Минамино принял участие в одиннадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Минамино выступает за «Ливерпуль» с 1 января 2020 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 8,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.