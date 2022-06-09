Тбилиси, , 02:22 — REGNUM Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил об ошибках, в прошлом совершенных альянсом относительно принятия Украины и Грузии в свои ряды, сообщает 8 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Андерс Фог Расмуссен World Economic Forum

Расмуссен считает, что ошибка в отношении Украины и Грузии была совершена ещё в 2008—2009 годах, когда было принято принципиальное решение о вступлении в будущем этих стран в НАТО. Но, по мнению экс-генсека, страны НАТО не смогли согласовать между собой поэтапный план присоединения Украины и Грузии к альянсу. Подобный раскол в НАТО дал Владимиру Путину «ложный сигнал», после которого Путин совершил «агрессию» в отношении Грузии.

«…Мы совершили первую ошибку, не поддержав движение вперёд Грузии и Украины еще в 2008 году. Мы совершили ошибку в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма Россией, когда ввели определенные санкции. Но это были лёгкие санкции, и всё это оставило у Путина впечатление, что он может захватить землю любой ценой, силой… Так что мы допустили много ошибок и очень долго были наивны», — сказал Расмуссен.

Напомним, что Грузия и Украина много лет пытаются присоединиться к так называемому Плану действий по членству в НАТО, который бы предоставил бы им официальный статус кандидатов на вступление в альянс.