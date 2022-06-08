Оттава, 8 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Об очередных антироссийских санкциях сообщат в опубликованном 8 июня заявлении канадский МИД. Канадские власти ввели «запрет на 28 типов услуг, крайне важных для работы нефтяной, газовой и химической отраслей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

В заявлении перечислены услуги, попавшие под запрет, в том числе транспортировка нефти и природного газа, услуги по хранению жидкостей или газов, розничная продажа моторного топлива.

Запрещены розничная торговля мазутом, баллонным газом, углём и дровами, услуги водного транспорта, услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора, компьютерные и сопутствующие услуги, исследования и разработки, бухгалтерские, аудиторские и учётные услуги и ряд других видов услуг.

Гражданам Канады запрещено предоставлять России или любому лицу в России услуги по добыче нефти и природного газа, добыче металлических руд, другой добыче полезных ископаемых, услуги, касающиеся деятельности горно-вспомогательной службы, производства кокса и продуктов нефтепереработки, производства химикатов и химических продуктов.