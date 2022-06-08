Москва, 8 июня, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 28 мая по 3 июня снизились в среднем на 0,01% после нулевой динамики в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

За период с начала июня, согласно оценке Росстата, потребительские цены в среднем не изменились, а инфляция за период с начала года снизилась до 11,80%.

За отчётную неделю в России снизились цены на куриные яйца — на 1,9%, сахар-песок — на 1%, мясо кур – на 0,6%, свинину – на 0,4%, стерилизованное молоко и гречневую крупу – на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, макаронные изделия и соль – на 0,2%, вермишель и водку – на 0,1%.

Одновременно с этим маргарин подорожал на 1,3%, рис — на 0,8%, шоколадные конфеты — на 0,5%, хлеб и печенье – на 0,3%, баранина и подсолнечное масло – на 0,2%, говядина, сосиски и сардельки, вареные колбасы, сливочное масло, пастеризованное молоко, сметана, сычужные сыры, черный чай, пшеничная мука и пшено – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3%, в том числе огурцы стали дешевле на 12,9%, помидоры — на 10,3%, морковь — на 4,3%, белокочанная капуста — на 3,2%, свекла – на 2,8%, репчатый лук — на 0,4%, бананы – на 0,1%. В то же время картофель подорожал на 1,6%, яблоки – на 1,2%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные пасты стали дороже на 1,2%, спички — на 1,1%, зубные щетки — на 0,8%, туалетное мыло — на 0,7%, хозяйственное мыло, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных — на 0,4%, стиральные порошки — на 0,2%, туалетная бумага — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю в среднем не изменились.