Лилль, Франция, , 19:13 — REGNUM 24-летний опорный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии по футболу Ренату Саншеш может продолжить карьеру в Италии. ОБ этом 8 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «Милана» уже согласовало с Ренату Саншешем условиях личного контракта. На данный момент стороны ведут переговоры о сумме компенсации.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Ренату Саншеш принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ренату Саншеш выступает за «Лилль» с 23 августа 2019 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.