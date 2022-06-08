Рига, , 19:08 — REGNUM В Латвии намерены наказывать физических и юридических лиц, распространяющих в Латвии телепрограммы ТВ-каналов, ретрансляция которых запрещена на территории республики. Об этом bb. lv сообщили в латвийском парламенте.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Соответствующие изменения будут внесены в Закон об электронных СМИ. Официальная цель нововведений — «укрепление информационного пространства». Парламентарии Латвии не скрывают, что данный запрет действует исключительно в отношении телеканалов России.

Наказывать планируется не только издателей, но и распространителей — например, кафе и гостиницы, в фойе которых удастся обнаружить телепрограмму. Согласно изменениям в законе, за публикацию программ запрещенных ТВ-каналов предусматривается наказание: предупреждение или штраф до 700 евро для физических лиц, а также штраф до 14 000 евро для лиц юридических.

С 8 июня 2022 года на территории Латвийской Республики запрещено ретранслировать ТВ-каналы, зарегистрированные в Российской Федерации. Общее число таких каналов — порядка 80.