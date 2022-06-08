Манагуа , , 19:06 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ о разрешении временного присутствия в стране иностранных военных, самолетов и кораблей в гуманитарных целях, сообщает 8 июня La Gaceta, публикующая указ главы государства.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Разрешается вход иностранных военных, кораблей и воздушных судов в гуманитарных целях… Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в конференцию вооружённых сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, России, Мексики, Венесуэлы, Кубы для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях», — отмечено в тексте указа.

Разрешение будет действовать всю вторую половину 2022 года.

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