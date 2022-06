Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Рэпер из США Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) анонсировал новую композицию. Об этом сообщил портал Hypebeast 8 июня.

Kid Cudi Кадр из интервью на телевидении

Известно, что работа получит название Do What I Want, а её премьера состоится 10 июня 2022 года. Стоит отметить, что предстоящий сингл станет первым сольным релизом артиста после выхода альбома Man on the Moon III: The Chosen в 2020 году.

Ранее Kid Cudi сообщил о скором выходе новой пластинки. По словам музыканта, проект под названием Entergalactic выйдет в течение 2022 года.

