Москва, 8 июня, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Глобальный дефицит продовольствия, который грозит миру, сильнее всего ударит по беднейшим странам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил экономист Василий Колташов.

Хлеб

По словам эксперта, нехватка еды не грозит развитым странам. Однако там могут существенно вырасти цены на продукты питания и другие товары, что больно ударит не только по социально незащищенным слоям населения, но и по среднему классу.

«Под глобальным голодом следует понимать голод в беднейших странах. Конечно, голод не угрожает массово населению богатых европейских стран, Канады, США, Японии. Там будет ухудшение рациона, нехватка денег, неплатежи по счетам, просроченные счета за коммуналку у людей, которые раньше относились к среднему класса. Но кусок хлеба у них все-таки будет», — сказал Колташов.