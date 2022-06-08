Екатеринбург, 8 июня, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге суд уже в третий раз оштрафовал бывшего депутата свердловского Заксобрания Нафика Фамиева. Об этом пишут СМИ.

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По данным Накануне. Ru, причиной стали его посты в социальных сетях. 8 июня Чкаловский райсуд оштрафовал его на 35 тыс. рублей.

Всего в отношении Фамиева было составлено уже три административных протокола. В мае его дважды оштрафовали на 25 тыс. рублей.