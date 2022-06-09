Москва, 9 июня, 2022, 03:38 — ИА Регнум. В Москве украинец с двойным гражданством избил 84-летнего подполковника за то, что он поддерживает спецоперацию. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Драка

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Пенсионер попал в реанимацию с сотрясением и ушибом мозга, переломом челюсти и гематомами. Инцидент произошёл ещё 5 марта, однако до сих пор пожилой человек не восстановился.

По словам дочери пострадавшего, на ее отца напал их сосед — уроженец Киева, имеющий, кроме российского, также гражданство США.

«Родственники пострадавшего возмущены: обвиняемому грозит максимум 1,5 года условно. Ранее им сообщили, что дело переквалифицировали на менее жёсткую статью — с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на среднюю тяжесть», — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 февраля в соответствии с приказом президента России Владимира Путина на территории Украины началась спецоперация ВС России.