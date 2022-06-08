Нью-Йорк, США, 8 июня, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Северная Корея имеет право модернизировать свою армию, заявил 8 июня постпред республики при ООН Ким Сон на заседании ГА ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея и США

По словам северокорейского дипломата, у страны есть «законное и справедливое право на самооборону». Она необходима «для обеспечения безопасности».

Ким Сон также добавил, что особенно эта модернизация важна в связи с прямыми угрозами со стороны США, тем более что Вашингтон «одержим наращиванием своих вооружений против Северной Кореи на Корейском полуострове».

Комментируя испытания, которые проводят северокорейские военные, дипломат сказал, что они идут «в рамках национального плана по модернизации потенциала самообороны», причём «полностью в безопасной манере на национальной территории».

Испытания проводятся в воздушном пространстве Северной Кореи и в территориальных водах, в открытом море. Они «не нанесли никакого ущерба соседним странам», подчеркнул Ким Сон.