Могилёв, Белоруссия, 8 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Члены языческой организации «Волшебные войска специального назначения Руси» попытались 28 мая провести в Могилëве обряд «боевой хоровод», однако были задержаны белорусскими силовиками. Об этом сообщает издание Telegraf. by.

Сергей Иванов. Христиане и язычники, 1909

По данным журналистов, на мероприятие собрались 20 человек — 6 мужчин и 14 женщин. Сотрудники охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РОВД Могилëва предупредили их, что считают акцию незаконной, однако дали на проведение обряда полчаса. После этого участники мероприятия были задержаны. Они провели в ИВС двое суток. На суде 30 мае каждого из них оштрафовали на небольшие суммы.

Ранее проведение «боевого хоровода» члены «Волшебных войск специального назначения Руси» организовали в Гомеле. Тогда милиционеры также предупредили о незаконности акции, но задерживать участников не стали.