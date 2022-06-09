Нур-Султан, , 02:55 — REGNUM У казахстанского певца Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) родился первый ребёнок. Об этом сообщил портал StarHit 8 июня.

Jah Khalib Sabyrzhan.makhambetzhan

«По милости Всевышнего я стал папой. Ну, это будет, наверное, какой-то новый этап в моей жизни», — рассказал артист. Известно, что возлюбленная певца подарила ему дочь, однако её имя родители пока что не раскрывают.

Напомним, Jah Khalib начал музыкальную деятельность в начале 2010-х годов. Первая слава пришла к музыканту после выхода хита «Если чё, я Баха» в 2016 году.

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