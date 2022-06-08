Зеленодольский район, Татария, , 20:46 — REGNUM На территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра 8 июня стартовало строительство нового элеватора «Свияжск-Зернопродукт». Стоимость объекта оценивается в 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы РТ.

Элеватор для зерна

Проектная мощность нового элеватора составит 112,5 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Расположение объекта позволит транспортировать зерно как автомобильным, железнодорожным, так и водным транспортом. Скорость отгрузки составит 700 тонн в час. Погрузки зерна на судна «река-море» и железнодорожный состав не превысит 10 часов.

Строительство элеватора намечено в несколько этапов. Первая очередь будет запущена в сентябре 2 023 года, а выход на проектную мощность произойдет к 2 025 году. Реализация проекта позволит трудоустроить около 90 человек.

Глава Татарии Рустам Минниханов подчеркнул, что в республике необходимо производить минимум 4 млн тонн зерна, а без качественного хранения и переработки урожая сложно прогнозировать какую-то деятельность.

Инвестором строительства крупного элеватора в Зеленодольском районе Татарии выступает компания «Август-Агро».

Как сообщало ИА REGNUM, внешний торговый оборот Татарстана за 2 021 год вырос на 30%.

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