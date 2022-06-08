Бишкек, 8 июня, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего высокопоставленного чиновника Фарида Ниязова настаивают, что у их подзащитного «может случится инфаркт, если его не отпустить под домашний арест». Судью такие аргументы не убедили. Бывший руководитель Администрации президент Киргизии остается в СИЗО до суда. Об этом сообщили СМИ Киргизии 8 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По данным издания K-News, городской суд Бишкеке оставил экс-руководителя Администрации президента Киргизии Фарида Ниязова под стражей. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на заключение врачей.

«Необеспечение своевременного и надлежащего лечения обнаруженного у Ниязова заболевания «может привести к инсульту или инфаркту», — заявляли медики.

Адвокаты посчитали, что «в соответствии с законодательством, обнаруженная у Фарида Ниязова болезнь относится к тяжелым видам заболеваний, служащим основанием для освобождения подозреваемого из СИЗО».

Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Бывший глава Администрации президента Киргизии проходит фигурантом как минимум двух уголовных дел. Помимо него по делу проходят бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и бывший зам главы МВД Курсан Асанов.