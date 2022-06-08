Рига, , 18:45 — REGNUM Потребительские цены в Латвии в мае 2022 года выросли на 4% по сравнению с апрелем, а по сравнению с маем 2021 года — на 16,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Инфляция

Подчеркивается, что наиболее существенное влияние на изменение цен в мае нынешнего года по сравнению с апрелем оказал рост цен на товары и услуги жилищного сектора, который был самым резким за последние 28 лет, а также рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с транспортом.

Как отмечает статистическое управление, с 1 января по 30 апреля 2022 года применялось снижение платы в соответствии с законом о мерах по смягчению чрезвычайного роста цен на электроэнергию, природный газ и тепловую энергию.

По окончании этого периода с 1 мая в счета вновь была включена плата за услуги системы электроснабжения и компонент обязательные закупки (КОЗ), в результате чего средний уровень цен на электроэнергию вырос на 59,7%.

Наиболее значительное повышение цен в течение года произошло на тепловую энергию, электроэнергию, природный газ и твердое топливо. Дороже стал вывоз мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, аренда жилья, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, услуги канализации, водоснабжения, а также услуги по управлению жильем.

Цены на связанные с транспортом товары и услуги за год выросли на 27,5%, что обусловил рост цен на топливо на 51,1%. Дизельное топливо стало дороже на 57,6%, бензин — на 44,9%, автомобильный газ — на 29,1%. Вырос средний уровень цен на техническое обслуживание и ремонт личного транспорта, подержанные автомобили, запасные части и принадлежности для личного транспорта.

Средний уровень цен на услуги гостиниц и ресторанов увеличился на 12,1%. За год выросли цены на услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе — на 10,9%, услуги столовых — на 9,4%, услуги быстрого питания - на 9,6%. Цены на гостиничные услуги также выросли.