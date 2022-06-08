Ярославль, 8 июня, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Участники экспертного совета при бюджетном комитете Ярославской областной думы выступили против снижения налоговых ставок по УСН для малого бизнеса. Об этом рассказали в Ярославской областной думе.

yarduma.ru Александр Гончаров

Эксперты проанализировали выпадающие доходы областного бюджета при снижении налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для всех категорий субъектов малого предпринимательства. В этом случае региональная казна недосчитается более 1,8 миллиарда рублей. При переносе уплаты ряда налогов на конец года потери для бюджета составят около 1,3 миллиарда рублей.

«На данный момент не представляется возможным «вынуть» из бюджета такой объем средств. Мы считаем, что необходимо стимулировать малый и средний бизнес к более широкому участию в федеральных и региональных программах поддержки через льготное кредитование. Пока ситуация представляется достаточно неопределенной, но мы видим, что благодаря решениям, оперативно принятым федеральным и региональным властями, произошла определенная стабилизация», — подчеркнул председатель бюджетного комитета Ярославской областной думы Александр Гончаров.

К теме снижения налоговых ставок депутаты планируют вернуться при обсуждении бюджета на 2023 год.