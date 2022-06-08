Кетовский район, Курганская область, , 18:35 — REGNUM В Курганской области найден и обезврежен арсенал из 290 боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Снаряды из обнаруженного под Курганом склада Пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области

В селе Новый Просвет Кетовского района местным жителем в лесном массиве в нескольких километрах от населённого пункта обнаружен склад снарядов и мин.

Взрывотехники ОМОН «Скиф» управления Росгвардии по Курганской области установили, что это артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра со следами глубокой коррозии. Шестьдесят шесть из них были боевым, отмечают в ведомстве.

Опасные боеприпасы были уничтожены, а не содержащие взрывчатых веществ, переданы следственно-оперативной группе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Советском районе Волгограда строители обнаружили авиационную бомбу.

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