Таллин, 8 июня 2022, 18:31 — REGNUM В среду, 8 июня, 31 военнослужащий завершил срочную службу в подразделении Сил специальных операций (ССО), тем самым пополнив резерв войск спецназа Сил обороны Эстонии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Армия Эстонии
Армия Эстонии

«Любому агрессору стоит их опасаться, — прокомментировал новость командующий ССО Эстонии, полковник Маргус Куул. — Даже в самые трудные моменты военнослужащие сохраняли мотивацию и демонстрировали волю, достойную бойцов войск специального назначения».

Подготовку в подразделении ССО начало 48 военнослужащих срочной службы июльского и октябрьского призывов 2021 года. По окончанию базового солдатского курса для дальнейшего обучения в спецназе отобрали 31 солдата — как мужчин, так и женщин.

Военнослужащие получили специальную подготовку в подрывном деле, медицине, связи и других сферах, а затем проверили свои навыки в составе малых тактических групп. Вдобавок они научились действовать с лодок, а кульминацией службы стали парашютные прыжки.

Подчеркивается, что обучение военнослужащих в составе ССО нацелено на формирование резервных сил спецназа. Подобные подразделения обучены действовать на суше, в воздухе, и воде. Они также способны действовать и атаковать приоритетные цели в тылу противника.