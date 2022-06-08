Таллин, 8 июня, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В среду, 8 июня, 31 военнослужащий завершил срочную службу в подразделении Сил специальных операций (ССО), тем самым пополнив резерв войск спецназа Сил обороны Эстонии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Армия Эстонии

«Любому агрессору стоит их опасаться, — прокомментировал новость командующий ССО Эстонии, полковник Маргус Куул. — Даже в самые трудные моменты военнослужащие сохраняли мотивацию и демонстрировали волю, достойную бойцов войск специального назначения».

Подготовку в подразделении ССО начало 48 военнослужащих срочной службы июльского и октябрьского призывов 2021 года. По окончанию базового солдатского курса для дальнейшего обучения в спецназе отобрали 31 солдата — как мужчин, так и женщин.

Военнослужащие получили специальную подготовку в подрывном деле, медицине, связи и других сферах, а затем проверили свои навыки в составе малых тактических групп. Вдобавок они научились действовать с лодок, а кульминацией службы стали парашютные прыжки.

Подчеркивается, что обучение военнослужащих в составе ССО нацелено на формирование резервных сил спецназа. Подобные подразделения обучены действовать на суше, в воздухе, и воде. Они также способны действовать и атаковать приоритетные цели в тылу противника.