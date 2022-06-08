Донецк, 8 июня, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Украинские нацисты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Горловки, сообщает 8 июня представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Уточняется, что обстрел произошёл в 17:20 мск. Укронацисты выпустили по городу восемь 120-мм мин.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:20 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров», — указано в Telegram-канале представительства ДНР.

Напомним, за 8 июня украинские нацисты трижды обстреляли Горловку из миномётов и 122-мм гаубиц.