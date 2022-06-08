Москва, 8 июня, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Польская актриса Барбара Брыльска высказала мнение по поводу «отмены» русской культуры в западных странах. Об этом сообщило издание «Абzац» 7 июня.

Цитата хф Ирония судьбы, или С лёгким паром! , реж. Эльдар Рязанов, СССР, 1975 Барбара Брыльска в роли Надежды Шевелёвой

«Мне очень трудно об этом говорить. Я знаю русский народ. Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря уже о большой русской культуре — балете и литературе, например. От происходящего грустно», — заявила актриса. Брыльска также отметила, что часто сотрудничала с российскими артистами, поэтому уверена в их порядочности.

Ранее участницы группы «Фабрика» высказались об «отмене» русской культуры в западных странах. По мнению артисток, «недоброжелатели» не смогут помешать культурному наследию России.