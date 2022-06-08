Таллин, , 18:27 — REGNUM После долгих дискуссий в Нарве (северо-восточная Эстония) утвержден новый слоган города — «Нарва: Европа начинается здесь» (Narva — Euroopa algab siin). Об этом сообщила местная «Нарвская газета». Прежний звучал так: «Нарва – город хорошей энергии» и был связан с расположенными в городе крупнейшими в стране Нарвскими электростанциями.

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

Департамент развития и экономики города Нарва провел в мае 2022 года интернет-голосование для выбора нового слогана для города. Проголосовали более 700 человек.

На выбор предлагались четыре варианта: «Солнце Эстонии восходит в Нарве», «Европейский день начинается в Нарве», «Город хорошей энергии» (нынешний официальный слоган Нарвы с 2001 года) и «Различия обогащают». Затем выставленную на народное голосование первоначальную версию слогана про Европу эксперты укоротили, удалив слово «день».

Нарва граничит с Ивангородом Российской Федерации. Более 90% нарвитян — русскоязычные.

Как сообщало ИА REGNUM, слова о том, что после Нарвы Европа «заканчивается», произносили в разное время ведущие политики Эстонии, известные своей антироссийской деятельностью. Например, бывший президент, гражданин США и экс-пропагандист радиостанции «Свободная Европа» Тоомас Хендрик Ильвес.

В понимании официальной эстонской политики термин «Европа» идентичен с понятием «Европейский союз».