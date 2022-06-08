Барселона, Испания, , 18:25 — REGNUM Как сообщает испанское издание Diario Sport, 23-летний бразильский фланговый атакующий защитник донецкого «Шахтера» Додо может продолжить карьеру в каталонской «Барселоны».

По информации источника, «сине-гранатовые» считают бразильца идеальным кандидатом на замену фланговому защитнику Сержиньо Десту. В подписании Додо также заинтересован мадридский «Реал».

В прошедшем сезоне Украинской Премьер-лиги 2021/22 Додо принял участие в четырнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Додо выступает за «Шахтер» с 4 января 2018 года после перехода из «Коритибы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.