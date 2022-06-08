Донецк, , 18:26 — REGNUM Украинские боевики повредили обстрелом газопровод высокого давления в столице ДНР, написал 8 июня глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Въезд в Донецк Алтай. Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

Алексей Кулемзин «В результате обстрела Куйбышевского района повреждён газопровод высокого давления диаметром 529 мм по улице Слепнева в районе дома № 82».

Напомним, украинские боевики несколько раз в течение дня 8 июня обстреливали Донецк.

В 16:20 мск при обстреле Куйбышевского района со стороны населённого пункта Пески ВСУ применили три снаряда калибра 122 мм. В 13:58 при обстреле Куйбышевского и Ленинского районов украинскими боевиками было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

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